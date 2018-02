Børresen: Informerte ikke presidentskapet

Ida Børresen, som gikk av som stortingsdirektør etter byggeskandalen, trekker uttalelsen om at Stortingets presidentskap var informert om den siste kostnadsoverskridelsen.

I pressemeldingen hun sendte da hun gikk av skrev Børresen at presidentskapet før jul ble informert om at prosjektet ville koste mer enn rammen på 1,8 milliarder kroner.



I en epost sendt mandag sier Børresen at dette var upresist, ifølge VG.