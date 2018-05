Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe sier han ønsker å gi Liv Signe Navarsete en oppriktig beklagelse etter at SMS-saken i dag ble henlagt av politiet.

Borten Moe skriver på Facebook at han har forståelse for påkjenningen saken har påført Navarsete.



Han bedyrer likevel at han ikke har noe med SMS-en å gjøre, og oppfordrer fremdeles personen som sto bak den sjikanerende meldingen å stå frem.