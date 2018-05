I dag avsluttet Senterpartiets sentralstyre saken, uten at de har funnet ut hvem som sendte meldingen til Liv Signe Navarsete.



Borten Moe valgte å midlertidig fratre stillingen mandag i forrige uke, inntil saken var oppklart.



Han sier nå at han har gjort alt han kan for å finne ut hvem som sto bak.