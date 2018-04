Borten Moe hardt ut mot Grande

Tidligere Senterparti-nestleder Ola Borten Moe mener Venstreleder Trine Skei Grande mistenkeliggjør 17-åringen som var involvert i hendelsen med henne i Overhalla i Trøndelag i 2008.

Hendelsen skjedde i Borten Moes bryllup og den da 17 år gamle mannen er en slektning av Senterparti-politikeren.

Han skriver i et Facebook-innlegg at både 17-åringen og Grande var enige om å ikke omtale hendelsen:

"Det ble opprettet kontakt mellom Skei Grande og den det gjaldt. Avtalen var å ikke omtale dette offentlig fra noen av dem. Skei Grande valgte imidlertid å kommentere denne og andre saker i et stort intervju i Aftenposten 16. januar under premisset om at hun levde med trusler som følge av sitt politiske engasjement, og at mange førsøker å skremme henne fra innflytelse. Videre får vi vite at hun har fortalt sin historie til Statsministeren og at hun "kan ha gjort dumme ting på fest". Det er ingen innrømmelse av forholdet. Det var tvert imot mye mistenkeliggjøring av alle rykter mot henne generelt, denne episoden inkludert."





- Mistenkeliggjør en varsler

Videre skriver Borten Moe at saken ble omtalt i VG Helg i påsken og da omtalt som "rykteflom", der mannens opplysninger "blir omtalt som noe som "skulle ha skjedd"."

Senterpartipolitikeren mener dette er å mistenkeliggjøre en varsler. Han understreker at dette ikke handler om den mye omtalte episoden i 2008:

"Det hersker ingen tvil om de faktiske forhold. Dette handler imidlertid ikke om episoden tilbake i 2008, der skjedde det ingenting ulovlig. Men det handler om at en person som slett ikke har ønsket eller søkt oppmerksomhet om saken blir mistenkeliggjort for å fortelle sannheten av en av Norges mektigste personer gjennom Norges mektigste medier. Det er ikke greit. Det min slektning har fortalt er sant, det fortjener ikke å bli mistenkeliggjort."





Trine Skei Grande ønsker ikke å kommentere utspillet fra Borten Moe.