Kravene for å delta i konkurransen om å få kjøre Bybanen i Bergen er så strenge at de utelukker norske aktører.

Det mener NHO Transport, som nå vil klage på manglende likebehandling sammen med flere andre bedrifter, skriver Dagens Næringsliv.



Ny kontrakt for Bybanen skal tildeles innen sommeren, men kravene for å søke er så stramme at nesten ingen norske aktører oppfyller dem hevder NHO Transport.