Et brannhelikopter og Sivilforsvaret er nå tilkalt for å bistå i den store skogbrannen som herjer i Vågsøy i Sogn og Fjordane.

Det brenner på to sider av en fjellside, og det er fare for at flammene sprer seg til et boligfelt og et kjøpesenter.



Brannvesenet sier de ikke har kontroll på situasjonen. Folk i områdes bes om å lukke dører og vinduer.