Brannvesenet fikk ikke nødmeldinger fra nødnettet

I tillegg har nødetatene flere ganger mistet kontakten med hverandre midt i en aksjon, skriver NRK.



Brannsjefen sier situasjonen er så alvorlig at det kan få store konsekvenser for liv og helse.



Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap, som er ansvarlig for tjenesten, skal nå foreta nye målinger i et forsøk på å løse problemet.