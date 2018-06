Det brenner fortsatt inne i et av tunnelløpene til den nye Follobanen.

Det opplyser brannvesenet i Oslo på en pressekonferanse nå nettopp.



77 arbeidere ble evakuert da et kjøretøy tok fyr over tre kilometer inne i tunnelen i natt.



Fremdeles sliter brannmannskap med å få kontroll over situasjonen, forteller brigadesjef Trond Hansen: