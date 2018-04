Britisk innenriksminister går av

Det melder flere britiske medier.



Rudd har vært under hardt press den siste tiden, på grunn av den såkalte Windrush-skandalen. Den dreier seg om at en stor gruppe innvandrere fra tidligere britiske kolonier i Karibia plutselig er underkjent som britiske statsborgere, har mistet rettigheter og trues med utvisning.



Det dreier seg om rundt en halv million mennesker som kom til Storbritannia etter krigen for å bidra til å gjenreise landet.