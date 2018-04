Et brødrepar fra Romania er tiltalt for gjentatte voldtekter av en 14 år gammel jente i Møre og Romsdal.

Den første voldtekten skal ha skjedd i juni 2015.



Den eldste mannen er også tiltalt for å ha voldtatt en annen kvinne. Brødrenes forsvarer sier til NRK at ingen av de to erkjenner straffskyld.



Saken skal gå i Romsdal tingrett i juni.