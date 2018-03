Brødrepar renvaskes for drap

Det melder SVT.

Christian Karlsson og Robin Dahlén var pekt ut som de som drepte fire år gamle Kevin i 1998, da de var fem og syv år gamle.

16. august 1998 ble fire år gamle Kevin funnet død i Arvika i Sverige. Det var morfaren hans som fant ham ved noen paller i vannkanten i utkanten i byen.

– Ren lykke

De to brødrene fikk skylden for drapet uten at det forelå tekniske bevis. Familien til brødrene skal ha bekreftet at de to var på fisketur på det som skal ha vært drapstidspunktet.

– Jeg kan bare beskrive det som ren lykke. Det kunne ikke vært en bedre bursdag, sier en av brødrene til SVT etter at det ble kjent at de nå er renvasket.