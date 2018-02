Broer nedprioriteres

Forfallet på broer her til lands vil ikke bli prioritert før i 2023, selv om det nå skal brukes 135 milliarder kroner på riksveinettet.

I fjor høst ble det avdekket at mange broer blir stående med alvorlige skader i mange år, i tillegg var inspeksjon og registrering av broer mangefull.



Statens vegvesen opplyser til VG at de nå har fullstendig oversikt. De understreker også at trafikkfarlige skader og sårbarhet skal prioriteres.