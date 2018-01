Bruflot vurderer å trekke seg

Sandra Bruflot, som er fungerende leder for Unge Høyre etter at Kristian Tonning Riise trakk seg, vurderer å gi seg i politikken.

Hun sier til NRK at alle varslingssakene om seksuell trakassering i ungdomspartiet går ut over hennes politiske motivasjon.



Bruflot tar selvkritikk for måten partiet har håndtert varslene på og frykter at hun har fått vite ting hun ikke har tatt alvorlig nok.



Tonning Riise trakk seg tidligere denne måneden etter at Høyre har mottatt 10 varsler om seksuell trakassering knyttet til den tidligere Unge Høyre-lederen.