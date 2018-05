Bruker millioner på å rydde etter ulovlig telting

Tall P4 Nyhetene har fått av Bymiljøetaten viser at kommunen brukte opp mot 10 millioner kroner på å rydde etter bostedsløse.





Samler alt de kommer over

Pengene ble brukt fortrinnsvis til å fjerne leire, som er satt opp av romfolk og andre bostedsløse, forteller avdelingsleder i Bymiljøetaten, Helene Berger.

– Det er bostedsløse som samler inn diverse presenninger, eller hva enn det måtte være, for å bygge sine provosoriske telt for å ha et sted å sove, forteller Berger.

Ute i Ekebergskråningen i Oslo, som i 2016 var ett av flere steder med store problemer med forsøpling, ryddes det nå opp mot flere tonn med søppel hver eneste dag.





(saken fortsetter under bildet)

Foto: Bymiljøetaten





Krevende jobb

Også i år har bymiljøetaten fått 10 millioner kroner til å håndtere all forsøplingen, noe som har fått bukt med problemet, men ryddejobben er likevel svært kostbar og krevende.

– Nede i skråingen her har vi flere steder hvor vi finner søppel, avføring, telt og madrasser. Og teltene er gjerne da av presenninger eller reklameplakater, forteller Berger.

– Og der prøver vi å finne løsninger som skal gjøre at det er mer attraktivt å velge de tilbudene som faktisk er for tilreisende enn å overnatte ute i områdene her, sier Berger.

Foto: Bymiljøetaten

Gjennom et samarbeidsforum med flere offentlige etater i kommunen, frivillge og politiet jobbes det med å utvilke flere tilbud, spesielt innen overnatting, som skal gjøre det mer attraktivt for de bostedsløse å velge, fremfor å bo ute.