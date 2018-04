Bruker stadig mer penger på legemidler

En rapport om legemiddelforbruket fra 2013 til 2017, som Folkehelseinstituttet offentliggjorde i dag, viser at kostandene har økt med 40 prosent på fire år.

Økningen skyldes flere og dyrere medisiner på markedet samtidig som det er flere eldre i befolkningen.

- Dette omfatter blant annet biologiske legemidler og legemidler til behandling av kreft, hepatitt C-virusinfeksjoner og sjeldne sykdommer, sier seniorrådgiver Solveig Sakshaug i Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

- Må presse prisene

- En slik prisøkning gjør at myndighetene må ta flere grep, sier fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen, til P4 Nyhetene.

Madsen mener norske myndigheter må bli enda flinkere til å forhandle med legemiddelprodusentene.

- En må presse prisene på de nye legemidler ned. Så må vi bli flinkere til å bruke kopipreparater, da kan vi få rabatter på opp mot 95 prosent, forklarer Madsen.

Fra 2013 til 2017 har legemiddelutgiftene økt med 7,3 milliarder kroner. De høye utgiftene kan få konsekvenser på andre viktige områder.

- En må jo skaffe disse pengene på et vis og da må man prioritere. Det kan bety at det kan gå utover annen behandling, for eksempel kan pleie og omsorg lide på grunn av de høye legemiddelkostnadene, sier fagdirektøren.