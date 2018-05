Til tross for en effektiviseringsreform, økte utgiftene til eksterne konsulenter med 238 millioner kroner i 2017, skriver E24.



Økningen kommer ifølge NAV på grunn av omfattende IT-modernisering.



Økonomidirektør Geir Axelsen sier de ikke er fornøyd med situasjonen, og at de jobber for å redusere konsulentkjøpene.