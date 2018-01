Bryter fortsatt fristene når det gjelder avhør av barn

ALVORLIG: Det er alvorlig at bare 50 prosent av tilrettelagte avhør av barn gjøres innen for fristene, mener Unicef Norge. (Illustrasjon) Foto: Shutterstock

Selv om det er over to år siden stortinget vedtok barneavhørsfrister, klarer politiet fortsatt ikke å holde fristene.

Tall fra Politidirektoratet viser at bare 50 prosent av tilrettelagte avhør av barn, som har blitt utsatt for vold eller overgrep, gjøres innen for fristene som er satt av stortinget.



- Det er alvorlig og oppsiktsvekkende at politiet fortsatt ikke klarer å gjennomføre alle avhør av barn som har vært utsatt for vold og overgrep, innenfor de fristene som stortinget har satt, sier Ivar Stokkereit i Unicef Norge.

Fare for barnas rettsikkerhet

Ifølge Unicef Norge er det viktig at avhørsfristene holdes for å ivareta barnas rettsikkerhet, og ikke minst sørge for at vold og overgrep mot barn stoppes.

- Jo tidligere politiet får gjennomført avhør, jo tidligere har de også muligheten til å kunne pågripe eventuelle gjerningspersoner, sier Stokkereit.

Antall anmeldelser av vold- og overgrepssaker øker. Bare i fjor ble det gjennomført over 400 flere førstegangsavhør enn i 2016.

Saken fortsetter under bildet.

OVERGREP:Unicef Norge er bekymret over at politiet fortsatt bryter avhørsfristene vold- og overgrepssaker. Foto: NTB scanpix

- Vi er ikke fornøyd med 50 prosent, men vi ser at det som har vært gjort er bra og vi mener at vi er på rett vei, sier Harald Bøhler som er seksjonssjef for seksjon for straffesak i Politidirektoratet.

Bøhler understreker at vold og overgrep mot barn er et prioritert område, og han mener det ikke er avhørsfristene i seg selv som er viktig.

- Det aller viktigste er egentlig ikke fristen, men det er faktisk det at vi har fått inn økt kompetanse og kapasitet på området med tanke på å ivareta barn, sier han. Bøhler mener de er på riktig vei når det kommer til å ivareta barna bedre.

Kapasitetsproblemer

17 prosent av fristbruddene skyldes ting som er utenfor politiets kontroll, for eksemple hensynet til barnets beste. Kapasitet er en av årsaker til at de ikke klarer å nå fristene i flere saker.

- Det har vært tildelt midler og vært et ekstremt fokus på å få opp kapasiteten i barnehusene i seg selv. Nå ser vi at de tilbakemeldingene vi får gjør at man må ytterligere styrke opp kapasiteten med tanke på avhørere, avhørsledere og påtale i dette, sier Bøhler som legger til at det blir deres hovedfokus i 2018.