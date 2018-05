Bueskytter pågrepet i Tromsø

Det var en 19-åring som ble tatt av politiet etter at han skjøt med pil og bue utenfor et Nav-kontor i Tromsø sentrum.



Politiet rykket ut fordi det ble meldt om at mannen skjøt på NAV-bygget.

Da de kom fram viste det seg at blinken var en eske med frokostblandingen Coco Pops.



Men likevel er både pil og bue beslaglagt, og mannen anmeldt. Han er kjent for politiet fra før, og har erkjent at dette ikke var så lurt.