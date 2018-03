Byrådet mister flertallet i Bergen

Det er klart etter at varaordfører Marita Moltu i dag tidlig bekreftet at hun melder seg ut av KrF. Hun vil sitte som uavhengig representant fram til neste lokalvalg i 2019, melder Bergens Tidende.



Dermed må byrådspartiene Ap, Venstre og KrF sørge for flertall fra sak til sak fremover, eller gjøre en avtale med enten Moltu eller et fjerde parti for å sikre seg flertall resten av perioden.