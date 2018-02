Det skriver NRK.



Dagligvarekjeden sier de har funnet en rase som tåler å vokse, samt spiser og beveger seg mer. Målet er at en kylling som har det bedre også vil smake deretter.



Dyrevernalliansen skryter av Rema 1000 og kaller det en liten revolusjon at man gjør noe så drastisk for å bedre dyrevelferden.