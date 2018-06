Canada legaliserer marihuana

Et klart flertall i Senatet vedtok et lovforslag om statskontrollert salg og bruk for personer over 18 år i natt, norsk tid.



Legalisering av marihuana var også et valgløfte fra statsminister Justin Trudeau, som under valgkampen i 2015 innrømmet at han selv har brukt rusmiddelet fem, seks ganger sammen med venner.



Canada er det første av G7-landene til å legalisere marihuana. I USA er medisinsk salg lovlig i 9 av 50 stater.