Cape Town kan gå tom for vann

Cape Town i Sør-Afrika blir trolig den første storbyen i verden som går tom for vann.



Vannkildene til byen med 3,5 millioner innbyggere tørker ut og myndighetene har varslet at den kommunale vannforsyningen skrus av 12. april, "dag null" som datoen omtales som.

Maks 50 liter om dagen

Fram til vannforsyningen skrus av får innbyggerne bruke maks 87 liter vann om dagen. Fra 1. februar strammes dette inn, da blir begrensningen 50 liter vann.





- Det er så vanskelig. Du kan ikke forestille deg hvordan folk lever når vi må gjøre alle gjøremål uten god tilgang på vann, sier en kvinne i storbyen.

Ifølge Norsk Vann bruker hver innbygger i Norge i gjennomsnitt 190 liter vann i døgnet.

Må spare på vannet

Allerede på flyplassen blir turister møtt med store plakater med advarsler om at storbyen nå opplever en historisk tørke. Også rundt i byen henger det advarsler om at folk må være svært sparsomme med vannet.

Det betyr også at det å trekke ned i do bare gjøres etter at man har gjort nummer to og at det er lov å dusje i kun to minutter.

- Vi prøver å spare på vannet og bruker så lite vi kan, sier kvinnen P4s reporter snakker med.

PÅ HOTELL: Hotellene i Cape Town deler ut informasjon om hvor mye vann gjestene kan bruke. Foto: P4





Flere innbyggere er bekymret for hva som vil skje når vannet skrus av i april.

- Jeg frykter at folk vil dø. Kanskje noen sulter og ikke har vann til å drikke, sier en kvinne.

- Uten vann kan du ikke leve. Du trenger vann til å drikke, vaske deg, vaske klær og til alt, sier en ung mann som bor i den sørafrikanske hovedstaden.