Carew vant i retten

Det var i forbindelse med salget av en sentral Oslo-bygård at Carew og Flod kom i konflikt med kjøperen, som etter å ha vunnet budrunden, nektet å betale den avtalte summen på 126 millioner kroner.



Ifølge Nettavisen har retten slått fast at kjøperen må betale erstatning og renter for ikke å ha gjort opp for seg.