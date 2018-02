CNN: – Klæbo er «Norges svar på Justin Bieber»

Den amerikanske kanalen omtaler Klæbo som Norges svar på Justin Bieber, etter at han har vunnet tre OL-gull i en alder av 21 år.



Også morfaren Kåre Høsflot blir omtalt som en like stor stjerne av CNN.



TV-kanalen er ikke bare imponert over familien Høsflot Klæbo, men også den norske medaljefangsten, som akkurat nå er på 35 medaljer - 13 av de i langrenn.