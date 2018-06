Color Line kan ikke nekte hijab

Det konkluderer Diskrimineringsnemnda, som mener Color Line brøt loven da de nektet en 28 år gammel kvinne å bruke hijab hvis hun skulle beholde jobben.

Det er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av religion, melder NRK.



Fergeselskapet har hele tiden hevdet at hijab er et privat plagg, som ikke er tillat til deres uniformer, men sier nå at de tar avgjørelsen til etterretning.