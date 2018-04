Da bileieren kom ut fra idrettshallen, ble han møtt av dette synet

TOTALSKADET: Bilen sto utenfor en idrettshall da den ble truffet av snø og is fra taket. Foto: Tryg Forsikring

Den snørike vinteren i store deler av landet fører til ekstra mange skademeldinger hos forsikringsselskapene.





Mange av skadene oppstår i forbindelse med snø som raser fra taket når det blir mildvær, skriver Tryg Forsikring i en pressemelding.

De måtte nylig kondemnere en bil som sto parkert utenfor en idrettshall på Østlandet.

– Når tung snø og is faller fra stor høyde og treffer en bil med voldsom kraft, blir skadene ofte omfattende. Bilen ble totalskadd og kondemnert. Bilskader grunnet takras utgjør millionbeløp i løpet av året, sier Jeanett Tennefoss, direktør for bilskade i Tryg Forsikring.

UFLAKS: Bilen ble kondemnert etter hendelsen. Foto: Tryg Forsikring

Ofte medfører slike takras bilskader for mellom 50.000 og flere hundretusen kroner. Skadebeløpet i det aktuelle tilfellet var 400.000 kroner.

– Mange tror at huseier automatisk er ansvarlig for bilskader som oppstår ved snøras, men det er ikke alltid at takras skyldes uaktsomhet fra huseier. Bileier har også en plikt til å vurdere rasfaren og foreta en selvstendig vurdering av risikoen, sier Tennefoss.





Forsikringsselskapet har også fått inn langt flere meldinger om snøskader på bygninger. Så langt i år er tallet 100 skader – en økning på hele 30 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.