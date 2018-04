Dagbladet: - Wara blir justisminister

Etter at Sylvi Listhaug gikk av som justisminister 20. mars, har fiskeriminister Per Sandberg fungert i den rollen. Flere ventet at han skulle fortsette, og at det var ny fiskeriminister som skulle utnevnes i dag, men nå ser det ikke ut til at det blir sånn.



53 år gamle Wara er utdannet økonom. Han ble nestformann i Frp i 1991, men gikk ut av aktiv politikk i 1993.



De siste årene har han jobbet i rådgivningsselskapet First House.