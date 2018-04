Dagens Næringsliv vant i kveld Skup-prisen for fremragende undersøkende journalistikk for Boligbygg-saken.

Avisen dokumenterte i fjor at Oslo kommune hadde kjøpt eiendom for over 220 millioner kroner direkte fra konkursgjengangere.



Avsløringene førte til en rekke razziaer og siktelse for grov økonomisk utroskap.