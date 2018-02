Dagligvarebutikkene kastet 53.000 tonn mat

– Det er fordi butikkene kaster mye mindre av typisk klimaintensive og kostnadsfulle varer som kjøtt og andre ting forbrukerne gjerne vil kjøpe til en billigere pris, sier Stensgård.

Kommunikasjonssjef i NorgesGruppen, Signe Sæter, sier de er glade for at svinnet går ned. Men hun sier det fremdeles er en lang vei å gå.

– Vi må redusere svinnet ytterligere, og vi jobber hver dag med å snu hver stein. Både med nedprising, vareflyt og ulike tiltak innenfor alle varegrupper.

Sæter sier at også forbrukeren må bli mer bevisst på hva de kaster for at matsvinnet skal reduseres ytterligere. Ett av tiltakene rettet mot forbrukerne er «best før, men ikke dårlig etter»-merking på matprodukter.