Dagmammaen som var tiltalt for å ha skadet en ett år gammel jente slik at hun døde i 2006, er frifunnet.

Aktor i Ringerike tingrett mente dagmammaen ristet jenta mot et hardt underlag, og la ned påstand om sju og et halvt års fengsel.



Retten har ikke funnet grunnlag for å dømme kvinnen.