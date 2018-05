En dansk mann mistet førerkortet for 14. gang, da han ble stanset av norsk politi i Larvik i går kveld.

Ifølge politiet var mannen på vei inn i Norge etter å ha tatt fergen over fra Danmark da han ble stanset.



Da fant politiet ut at mannen var etterlyst, samt tidligere anmeldt 13 ganger for lignende forhold. Norsk politi avskiltet bilen til dansken.