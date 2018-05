I Danmark går nå Muslimsk Union ut og forsikrer utlendings- og integreringsministeren om at de klarer å jobbe under ramadan.

I går uttalte statsråd Inger Støjberg som er kjent for sine kontroversielle utspill at muslimer bør ta ut ferie under ramadan fordi faste gjør dem ute av stand til å jobbe.



Dansk Muslimsk Union sier at de klarer både å ta vare på seg selv og arbeidet sitt selv om de faster.