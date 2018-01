– Den dårlige vinteren i fjor har mye av skylden for at turiststrømmen flatet ut, etter flere år med turistrekorder.



Det mener Innovasjon Norge som i dag la fram tall som viser at det var 33 millioner overnattingsdøgn ved norske turiststeder i 2017.



Det var særlig skiglade dansker som sviktet oss, sier seniorrådgiver Margrethe Helgebostad.