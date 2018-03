Datatilsynet mener overvåking bryter med loven

NRK avslørte i går at E-tjenestens lyttestasjon på Hønefoss har samlet personopplysninger om norske borgere i årevis.



Til Dagbladet sier Datatilsynet at metodene som er brukt er uansvarlig, og at loven og fri kommunikasjon er krenket.



Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har tidligere avvist at overvåkingen er ulovlig.