Datatilsynet om Facebook: - Svært alvorlig

Nylig ble det kjent at analyseselskapet Cambridge analytica stjal opplysningene til 50 millioner Facebook-brukere og solgte det videre til Trump-apparatet under før presidentvalget i 2016.



Dårlig policy

Selv om norske brukere ikke skal være rammet, følges saken tett her hjemme, sier direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon.



- Facebook har vært veldig slepphendt med hvem de har gitt opplysninger til. De har hatt en dårlig policy på hvordan de har behandlet datene til folk. Cambridge analytica har utnyttet et hull i systemet, sier han.

En vekker for folk

Thon mener samtidig at brukerne har vært for lite kritiske til hva de deler på nett, men vi ikke rette en pekefinger.

- For det er ikke så lett å vite hva ting brukes til. Jeg tror denne saken har vært en vekker for mange. Dette er jo en gylden anledning til å gå litt kritisk gjennom hva man bruker sosiale medier og nettsamfunn til.

- Villedet i Brexit-kampanjen

En tidligere leder i Cambridge Analytica mener de villedet offentligheten da de jobbet for en gruppe som ville ha Storbritannia ut av EU, melder The Guardian.



Fra før er det kjent at selskapet har vært involvert i Brexit-kampanjen, i tillegg til en rekke valg over hele verden.



Cambridge Analytica er nå tvunget til å gi britiske myndigheter tilgang på deres data, etter lekkasjeskandalen.