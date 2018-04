De fleste ambulanseflyene i drift

Flyet i Bodø skal være tilbake i beredskap klokken 12. Men fortsatt er to av de ni flyene ute av beredskap fordi flygerne i Ålesund og Tromsø har meldt seg uskikket til å fly, melder NTB.



I går måtte alle fly settes på bakken etter at forhandlingene mellom Flygerforbundet og selskapet som skal fly for Luftambulansetjenesten fra neste sommer, strandet. Usikkerheten etter bruddet, førte til tvil om pilotene da var skikket til å fly.