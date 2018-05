De fleste fete barn forblir fete

Kan dø 20 år før normalvektige

Ifølge rapporten har disse barna risiko for å dø tidligere enn andre. De kan miste 10 til 20 år av et normalt, friskt liv som følge av overvekt eller fedme i barndommen. Forskerne bak studien har tatt til orde for å trappe opp kampen mot barnefedme, blant annet ved å forby reklame for hurtigmat før klokka 09 om morgenen.

Siden 1975 er det blitt ti ganger flere barn og ungdom med fedme i verden . I 2016 var om lag 50 millioner jenter og 74 millioner gutter så overvektige at de hadde fedme. I Norge viser den siste barnevekststudien at 13 prosent av guttene og 17 prosent av jentene i tredje klasse har overvekt eller fedme.

- Må veie barn oftere

- Risikoen for å fedme som voksen er dessverre veldig høy dersom du har fedme som barn, sier leder for Senteret for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold, professor Jøran Hjelmesæth.





Han sier studien fra Storbritannia samsvarer med flere tidligere studier. Han mener samfunnet må ta skylden for at fedme fortsatt er et problem i Norge og ønsker at barn i risikosonen må veies oftere.