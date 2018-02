De norske skiskytterne skjøt seg bort

SKUFFET: Det ble for mange bom på Tarjei Bøe og Erlend Bjøntegaard. Foto: NTB scanpix

Det ble for mange bomskudd for de norske skiskytterne under både kvinnenes og mennenes jaktstart i OL i Pyeongchang i dag.

Fire bom

Marte Olsbu, som tok sølv på sprinten lørdag, endte på fjerdeplass i kvinnenes jaktstart. Totalt hadde sørlandsjenta fire bom.

Tyske Laura Dahlmeier tok sitt andre OL-gull. Slovakiske Anastasiya Kuzmina tok sølv og franske Anaïs Bescond bronse.

Tiril Eckhoff endte på niendeplass med fem bom. Synnøve Solemdal ble nummer 41 mens Ingrid Tandrevold ble nummer 42.

VANT: Franske Martin Fourcade vant jaktstarten Foto: Reuters

Fransk gull

Under herrenes jaktstart ble Tarjei Bø beste norske på fjerdeplass, med to bom på siste skyting. Erlend Bjøntegaard ble nummer ni. Han fikk tre bom på siste skyting.

Emil Hegle Svendsen og Johannes Thingnes Bø ble nummer 20 og 21, etter flere bomskudd.

Franske Martin Fourcade bommet med et skudd. Han tok gullet og var i mål 12 sekunder før sølvvinneren, svenske Sebastian Samuelsson. Tyske Benedict Doll tok bronsen.

Bildegalleri