Høytstående delegater fra Nord-Korea er nå på plass i Pyeongchang for å få med seg avslutningsseremonien i dag.

I følge nyhetsbyrået Yonhap skal genereal Kim Yong-chol ha ankommet. Hans besøk har ført til protester i Sør-Korea. Han blir beskyldt for å stå bak et angrep på et sørkoreansk krigskip i 2010 der 46 personer ble drept.