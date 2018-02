Delt styre i Finnmark Ap sier ja til fylkesavtalen

Et delt styre i Finnmark Ap sier et betinget ja til avtalen om sammenslåing med Troms.

Fylkesleder Ingalill Olsen er spent på hva årsmøtet vil lande på, og sier til NTB at at Finnmark Ap er mot sammenslåingen, i likhet med flertallet av innbyggerne i det nordligste fylket.



Hun beskriver styrets innstilling til fylkesårsmøtet som et betinget ja, der det stilles en rekke krav til den videre prosessen.