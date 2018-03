Det mener aksjonsgruppen Stopp Acer, som mandag klokka 18 samler folk foran Stortinget for å demonstrere mot at Norge skal slutte seg til EUs energibyrå Acer.



Byrået skal gi likere regulering av energimarkedene i EU- og EØS-land. Kritikere frykter at Norge mister nasjonal styring over egne naturressurser.