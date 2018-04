Den norske vegdirektørens sex-uttalelse går verden rundt

Vegdirektør Terje Moe Gustavsens oppfordring til russen om ikke å ha sex i rundkjøringer går nå nærmest verden rundt.



Flere store internasjonale nyhetsbyråer og medier har skrevet om saken, som begynte med en pressemelding fra veidirektøren.





Den ble skrevet etter at Gustavsen hadde lest om knutereglene til russen i Ringsaker.

«Det er helt sikkert morsomt ment med regel 34 om at russen kan få; Bilde av Miljøgata i lua dersom han/hun har sikker/beskyttet sex i/ved alle tre rundkjøringene fra Shell til Jafs», skrev Gustavsen, som også nevnte nakenløping over Mjøsbrua i samme åndedrag.

«Alle forstår at å ferdes i og ved rundkjøringer er trafikkfarlig. Det er kanskje ikke farlig for løperen å være uten klær på brua, men de som kjører kan jo få en vel stor overraskelse ved å se nakne mennesker på brua og helt glemme at de kjører bil», skrev vegdirektøren.

Sistnevnte skriver i overskriften at norske veimyndigheter bønnfaller russen om å «stoppe den bisarre tradisjonen med å ha sex i rundkjøringer fordi det skaper fare for trafikken».

Artikkelen er også rikt illustrert med bilder av festende russ – og en rundkjøring.





Foto: Faksimile/Daily Mail

– Håper det hjelper

Gustavsen tror det er én ting som gjorde at saken ble fanget opp:

– Jeg må nok være ærlig og si at det er nok begrepet sex som fanger oppmerksomheten. Det var kanskje ikke dette som var mitt hovedbudskap, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen til P4.

Han er imidlertid fornøyd med at så mange har fått med seg budskapet.

– Vel-vel, jeg er glad for at det får oppmerksomhet. Og så håper jeg at det hjelper, slik at vi kan få en fin og trygg russetid.