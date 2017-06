Denne dagen er beste reisedag fra OSL i sommer

Sommerferiemånedene er svært travle dager for Oslo lufthavn. Enkelte dager er det over 100.000 reisende, og det kan gi køer. Men det finnes et triks som kan gjøre reisen smidigere.





– Det er faktisk en dag i uka som skiller seg ut. Da har vi normalt sett 60.000 reisende istedenfor over 100.000, sier pressekontakt Lasse Vangstein ved Oslo lufthavn.





Og derfor kommer han med følgende råd til folk som skal ut å reise i sommer og som fortsatt ikke har bestilt reisen.





– Vi kan anbefale lørdag. Det er de klart roligste dagene her på Oslo lufthavn, sier han.





– Med titusener færre reisende på lørdager, sammenlignet med de travleste dagene, så blir det jo mindre kø. Det sier seg selv, sier han.





Likevel sier han at det kan oppstå køer uansett, så man må uansett beregne litt ekstra tid i sommer.





– Det er jo selvfølgelig opp til hver enkelt å vurdere. Vi bare anbefaler at passasjerer beregner litt ekstra tid i sommermånedene, avslutter han.