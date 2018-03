Denne dagen kan du sjekke om du får igjen penger på skatten

Onsdag 4. april er dagen du bør merke deg hvis du er spent på om du betalte nok skatt i 2017.





Da blir nemlig skattemeldingen elektronisk tilgjengelig – i tillegg til at utsendelsen på papir starter.

Helhetsvurdering

Også i fjor ble skattemeldingen lagt ut 4. april. Den gangen forklarte Skatteetaten at det var en helhetsvurdering som lå til grunn for datovalget.

– Vi tar hensyn til helligdager og andre utsendelser fra Skatteetaten. Tidligere har det vært ulike datoer avhengig av om du er registrert til å få skattemeldingen på papir eller elektronisk. I år får alle skattemeldingen 4. april og nå åpner de fleste den digitalt i Altinn, fortalte pressesjef i Skatteetaten, Merete Bergeland Jebsen, til P4.





– God tid

Til tross for at man enkelte år har hatt nesten halvannen måned på seg på å levere, mener Skatteetaten at de 26 dagene bør være tilstrekkelig for «folk flest».

– Innleveringsfristen er 30. april for lønnstakere og pensjonister, så det skulle være god tid til å sjekke og gjøre endringer om nødvendig, påpeker Jebsen.



LEVERING: Fristen for å levere skattemeldingen er som vanlig 30. april. Foto: NTB scanpix

Skattepenger i slutten av juni

Skatteoppgjøret er tidligst klart helt i slutten av juni. Du blir varlset på sms og/eller e-post når skatteoppgjøret ditt er klart.

– Skattemeldingen innholder en foreløpig skatteberegning men det endelige skatteoppgjøret er tidligst klart 27. juni, da de fleste får skatteoppgjøret sitt. Deretter blir det løpende skatteoppgjør frem til slutten av oktober, opplyser Jebsen.

Vanligvis er skattepengene på konto senest to uker etter at du har fått dette varselet.

Skattemeldingen het selvangivelse fram til 2016. Årsaken til navneendringen var den nye skatteforvaltningsloven som ble gjeldende fra 1. januar 2017. Loven samler reglene som tidligere lå spredt i ligningsloven, merverdiavgiftsloven og forvaltningsloven, ifølge E24.

Fristen for å gjøre endringer og levere inn er 30. april for lønnstakere og pensjonister. For personlig næringsdrivende er fristen 31. mai.