Derfor innstilles togene

NSB står nå uten nok personell til å opprettholde normal rutetrafikk på grunn av nedbemanning av lokførere og konduktører.

«Reserven» ,som NSB kaller det, er kraftig redusert for å spare kostnader, sier konsernsjef Geir Isaksen til Aftenposten

– Vi har gått for langt. Vi har nå for lav bemanning med tanke på normal rutetrafikk, sier Isaksen.

Torsdag var ti avganger innstilt og 49 kjørte med redusert kapasitet, altså stengte eller færre vogner enn vanlig. Dette utgjorde omtrent 10 prosent av de 630 avgangene på Østlandet.

– Dette er sterkt beklagelig. Vi har planlagt å kjøre de togene vi har hele tiden. Når vi ikke evner det, på grunn av personell- og materiellmangel, er det beklagelig, sier pressetalsmann i NSB, Åge Christoffer Lundeby, til P4.

FOR LANGT: Konsernsjef Geir Isaksen sier de har for lav bemanning med tanke på normal rutetrafikk. Foto: NTB scanpix

Personellmangel

Leder i Norsk Lokomotivmannsforbund, Rolf Ringdal, sier de har advart mot personellmangel i over ett år, og at situasjonen går hardt utover de ansatte.

– Folk blir presset til å jobbe overtid, de får ikke avvikle ferie, kurs blir utsatt, og ledere med lokførerkompetanse blir tvunget til kjøring. De får dermed ikke gjort lederjobbene sine. Dette er alvorlig, sier Ringdal til P4.

Nedbemanningen har pågått i over ett og et halvt år, men etter bemanningskrisen slo til begynte selskapet nyrekruttering.

– I mai vil vi være «på tørt land igjen» når det gjelder lokførere, og i juni med konduktører. I mellomtiden har vi brukt mye overtid, sier konsernsjef Isaksen.

Han fortsetter med å fortelle at de gjør sitt ytterste for at folk skal bli belastet minst mulig.