De fleste nordmenn med boliglån sier at de fint klarer en renteøkning på to prosentpoeng.

Det viser en meningsmåling som Respons har gjort for VG.



80 prosent av de spurte sier at de i liten grad vil få problemer med å betjene lånet med en slik økning.



Bare fire prosent svarer at de «i stor grad» vil få problemer hvis renten går opp med to prosentpoeng.