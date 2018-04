Dette er fradraget flest nordmenn glemmer

Fristen for å levere årets skattemelding nærmer seg.





Lønnstakere og pensjonister har som vanlig frist til 30. april med å gjøre eventuelle endringer, mens personlig næringsdrivende har frist til 31. mai.





Selv om postene er forhåndsutfylt, understreker Skatteetaten viktigheten av å gå gjennom skattemeldingen nøye. Hvert eneste år går nordmenn glipp av tusenvis av kroner fordi de ikke har sjekket tilstrekkelig.





Og posten som oftest går i glemmeboka er reisefradraget, skal vi tro TV2 . Her er det ingenting som er forhåndsutfylt, med mindre du har ført det opp tidligere år.

Skatteetaten har nemlig ingen oversikt over hva slags utgifter du har med å komme deg til og fra jobb.

«Som hovedregel skal du ha fulltidsjobb hele året med minst 64 kilometer tur-retur mellom fast arbeidssted og boligen din for å få fradrag for reise», skriver Skatteetaten om post 3.2.8, «Fradrag for reise mellom hjem og fast arbeidssted»





Det spiller ingen rolle hva slags transportmiddel du bruker – det kan være bil, buss, tog eller sykkel. Kjører du sammen med noen til jobben, får begge to fradraget.





Har du bompengeutgifter på over 3300 kroner, kan dette også føres opp. Da er det imidlertid en forutsetning at bilkjøringen innebærer minst to timer kortere reise- eller ventetid per dag, sammenlignet med bruk av rutegående transportmiddel.





Dersom du må bo utenfor hjemmet på grunn av jobben, kan du ha krav på pendlerfradrag. I så fall er det post 3.2.9 som skal brukes.