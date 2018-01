Dette er OL-kravene

Landslagsjef Vidar Løfshus tror Northug er med i OL-troppen, men stiller krav til hvordan trønderen skal kvalifisere seg.





- Trenger Northug

Løfshus sier videre at laget har bruk for "en Northug i god form".

I et intervju med TV2 sier Løfshus at Northug må være med i medaljekampen på 30-kilometeren og komme seg til sprintfinalen under NM på Gåsbu.