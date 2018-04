Dette sjekker Skatteetaten ekstra nøye i år

Sent tirsdag kveld ble skattemeldingen tilgjengelig for lønnstakere og pensjonister, og som vanlig er oppfordringen fra myndighetene at du må gå nøye gjennom tallene før du leverer innen fristen 30. april.





Hvert år har også Skatteetaten noen områder de sjekker ekstra grundig – og i år er intet unntak.

– Vi har spesielt fokus på forhold i utlandet. Det er stadig flere som har for eksempel leilighet eller inntekter i utlandet, sier skattedirektør Hans Christian Holte til P4.

FÅR IGJEN: 8 av 10 nordmenn har fått beskjed om at de får tilbake penger på skatten. Foto: NTB scanpix

Holte forteller at Skatteetaten samarbeider med en rekke land for å få tilgang til denne informasjonen.

– Vi hadde opplysninger fra 50 land allerede i fjor, og det kommer 50 nye land i år. Så det er mange land som nå sender oss opplysninger om hva nordmenn har av blant annet inntekter og formuer i utlandet.



Ifølge pressesjef i Skatteetaten, Merete Bergeland Jebsen, er det noen poster på skattemeldingen hvor det ofte gjøres feil.