Dette skal du gjøre hvis du havner mellom bommene på jernbanen

Torsdag ble en personbil truffet av et godstog på en planovergang i Moss sentrum.





Bilisten sto i kø og ble stående fast da bommene gikk ned. Da godstoget kom, forsøkte flere personer å veive med armene for å advare lokføreren, men til ingen nytte.

Ifølge Bane Nor er det bare én ting å gjøre om du skulle være så uheldig å havne mellom to bommer – og toget er på vei.

– Da er det bare å gi gass og kjøre, forteller pressevakt i Bane NOR, Ragnhild Aagesen, til P4.

Hun forteller at bommene er laget slik at man skal kunne kjøre på dem.

Også Jernbaneverket har tidligere kommet med en lignende oppfordring.

TOTALVRAK: Bilen måtte skjæres løs fra toget. Foto: NTB scanpix





– Hold god avstand

– Det som er viktig for oss å påpeke er at folk må holde god avstand til bilen foran. Ikke kjør over planovergangen dersom det er en fare for at du ikke kommer over, sier Ragnhild Aagesen.

Kvinnen i 50-årene som kjørte bilen, har mistet førerkortet etter hendelsen.

Ulykken skapte store forsinkelser på Østfoldbanen, og bilen ble totalvrak etter sammenstøtet med godstoget.

Bane NOR er opptatt av at bilistene er oppmerksomme på trafikken foran seg når de skal krysse en toglinje.